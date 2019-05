Serie A 2018/2019: la classifica finale dopo la 38ª giornata di campionato.

Oggi allo stadio Paolo Mazza di Ferrara si è giocato il match Spal-Milan, valido per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Squadra di casa già salva matematicamente, mentre quella ospite doveva vincere per sperare di qualificarsi alla prossima Champions League.

Ai rossoneri non bastava vincere, però. Avevano bisogno di un passo falso di una tra Atalanta e Inter, impegnate rispettivamente contro Sassuolo ed Empoli. Solo così avrebbero potuto accedere alla fase a gironi della Champions League 2019/2019. Quella di Ferrara poteva essere anche l’ultima partita di Gennaro Gattuso sulla panchina milanista, dunque Rino era ulteriormente motivato a vincerla. Ma anche i ragazzi di Leonardo Semplici ci tenevano a chiudere positivamente la stagione di fronte al proprio pubblico.

Il Milan va il proprio dovere vincendo 3-2 contro la Spal, doppietta di Franck Kessie e rete di Hakan Calhanoglu. Ma i 3 punti non bastano. Quinto posto finale in classifica per i rossoneri, che concludono con 68 punti e una qualificazione diretta alla fase a gironi dell’Europa League. In Champions ci vanno Atalanta e Inter, vincenti contro Sassuolo (3-1) ed Empoli (2-1). Per un solo punto il Diavolo è beffato. Tanta amarezza per qualche punto di troppo buttato via. Di seguito la classifica completa del campionato di Serie A 2018/2019.

