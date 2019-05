CALCIOMERCATO MILAN – La stagione appena conclusa ha portato alla ribalta in particolare un calciatore facente parte della rosa milanista.

Il portiere Gianluigi Donnarumma è reduce da un campionato eccellente, dove ha dimostrato di essere ormai maturo e consolidato a livello anche di leadership tra i pali. Basti pensare al calcio di rigore parato a Ciano in Milan-Frosinone della scorsa settimana e che ha tenuto a galla le speranze Champions dei rossoneri fino alla fine. Peccato solo che la stagione di Gigio ieri si sia chiusa con un problema muscolare.

Calciomercato Milan, Donnarumma tentato dall’Arsenal

Ovvio dunque che il nome di Donnarumma sia stato inserito sul taccuino di molti osservatori e direttori sportivi internazionali e che diventi nel giro di poche settimane uno dei portieri più ricercati del panorama calcistico europeo.

Oggi il portale Tuttomercatoweb.com è tornato a parlare di un interesse dalla Premier League per Donnarumma, in questo caso da parte dell’Arsenal, club che probabilmente in estate cambierà qualcosa a livello di utilizzo dei portieri visto che Petr Cech è praticamente pronto a dare l’addio al calcio giocato e il più giovane Bernd Leno non ha convinto del tutto.

La valutazione di Donnarumma dovrebbe essere simile a quella fatta un anno fa dal Liverpool per Alisson, ovvero intorno ai 70 milioni di euro, cifra che i ‘Gunners’ sembrano propensi a spendere per un calciatore di alto livello come il classe ’99 del Milan. L’intenzione di Gigio però, al momento, appare ben diversa: il portiere rossonero vorrebbe rimanere a Milanello, dove si è sempre trovato in maniera molto positiva.

Sono due gli ostacoli alla sua permanenza: il rinnovo di contratto che andrà affrontato entro il prossimo anno e il contenzioso con l’UEFA che potrebbe costringere il Milan a sacrificare qualche asset costoso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

