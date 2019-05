MILAN NEWS – Uno dei maggiori difetti del Milan in questa stagione, che ha determinato anche il mancato arrivo al quarto posto, ha riguardato la sterilità dell’attacco.

Nonostante i nomi altisonanti del reparto offensivo milanista, la squadra di Gennaro Gattuso troppo spesso è rimasta al palo, non riuscendo a rifornire in maniera adeguata i propri centravanti e rimanendo spesso schiava dei chiari di luna negativi di gente come Suso o Calhanoglu, spesso discontinui e meno brillanti del previsto in zona gol.

Come riportato dal portale di statistica Opta Sport, nessun calciatore del Milan nella stagione 2018-2019 è arrivato in doppia cifra. Il miglior realizzatore è stato Krzysztof Piatek, giunto a gennaio dal Genoa e autore di otto reti nel girone di ritorno, seguito da Jesus Suso a quota sette e l’ormai ex di turno Gonzalo Higuain fermo a sei centri stagionali.

Un dato negativo che non accadeva dal 1985-1986: quella fu l’ultima stagione in cui nessun calciatore della rosa milanista riuscì a segnare almeno dieci reti. Il miglior realizzatore fu Mark Hateley, anche lui fermatosi a otto centri come Piatek, e non a caso fu una annata poco felice conclusa con un settimo posto davvero deludente.

<10 – Per la prima volta della stagione 1985/86 nessun giocatore del #Milan è andato in doppia cifra di gol in un singolo campionato di Serie A (in quella stagione il miglior marcatore fu Mark Hateley con otto reti). Intoppo.#SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 maggio 2019

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

