Uno dei tecnici che potrebbe lasciare il proprio club e cambiare società è Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria che ha chiuso la sua avventura doriana battendo la Juventus 2-0. Come detto è probabile che il tecnico nativo di Bellinzona possa iniziare a breve una nuova esperienza lavorativa.

Come riportato da Sky Sport oggi in tal senso sarebbe avvenuto un incontro piuttosto formale tra lo stesso Giampaolo e la dirigenza della Sampdoria, alla presenza del patron Massimo Ferrero. L’intenzione era quella di trovare una intesa per un possibile accordo tra le parti oppure di chiudere il rapporto. Al momento risulta una fumata grigia, con Giampaolo che potrebbe avvicinarsi all’addio definitivo.

La Samp potrebbe puntare su Aurelio Andreazzoli nella prossima stagione in caso di rottura con Giampaolo, che verrà decretata a breve nella prossima riunione tra le parti. Intanto il tecnico, accostato anche al Milan, si sta iniziando a guardare attorno: molto probabile che arrivino offerte importanti nei suoi confronti.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

