MILAN NEWS – C’è molto da parlare dal punto di vista del progetto del Milan, che in questa stagione non ha portato i frutti sperati visto il mancato accesso alla Champions League.

Possibile che arrivi una rivoluzione nel prossimo futuro, determinata dalle scelte di Ivan Gazidis il quale potrebbe stravolgere non solo l’aspetto tecnico ma anche quello relativo al management attuale. Proprio del progetto Milan ha parlato ieri sera a Sky Sport l’ex allenatore Fabio Capello, che ha espresso alcune perplessità, in particolare sulla volontà totale di puntare sui giovani.

Capello ha detto che al Milan servirebbero rinforzi anche di alto livello: “Il Milan non può puntare solo sui giovani. Se fosse un discorso stile Tottenham, ovvero risparmiare sul mercato per costruire lo stadio, allora capirei. Ma così si rischia di finire a centro classifica e non va bene. Il pubblico del Milan è abituato a ben altro, a dominare in Italia e nel mondo. Servono almeno due rinforzi di livello per tornare a competere”.

Finita invece secondo Capello l’esperienza di Leonardo come direttore dell’area tecnica, vista la scarsa appartenenza con il suddetto progetto: “Se va via è perchè non è d’accordo con l’impostazione che vuole dare Gazidis al Milan. Si sente fuori dal progetto e dunque esce di scena per non prendersi responsabilità non sue”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

