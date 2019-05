MILAN NEWS – C’è delusione in casa Milan per l’ennesima mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Non sono bastati i 68 punti in classifica e la vittoria di ieri in casa della Spal per raggiungere il quarto posto. I rossoneri di Gattuso chiudono quinti, migliorando un pochino il piazzamento dello scorso campionato ma senza raggiungere quello che sembrava essere l’obiettivo minimo della propria stagione.

Da capitano vero è stato Alessio Romagnoli oggi a dare una sorta di congedo alla stagione appena terminata con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Il difensore del Milan ha voluto ammettere tutto il proprio rammarico per un traguardo non raggiunto, ma anche ringraziare i tifosi per il supporto enorme durante l’anno.

Questo il post di Romagnoli: “Rimane l’amaro in bocca per un finale che poteva essere diverso. Ogni stagione, ogni partita ti insegna qualcosa. Ripartiamo da questi 68 punti e da questo quinto posto per migliorarci il prossimo anno. Grazie a tutti i tifosi che quest’anno hanno riempito San Siro e si sono fatti sentire in massa in trasferta. Ora due partite in Nazionale per chiudere al meglio la stagione… ci vediamo a luglio”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

