NEWS MILAN – Definito il futuro di Leonardo, ora resta da chiarire quello di Gennaro Gattuso. E importanti aggiornamenti da Casa Milan potrebbero arrivare già nelle prossime ore, perché è in programma per quest’oggi un incontro tra l’Ad Ivan Gazidis e il tecnico rossonero.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

L’addio – assicura la rosea – comunque non è certo. La Champions League alla fine è sfumata, vero, ma il ritardo è minimo e Rino ha comunque corso fino all’ultima curva come non succedeva da sei anni. I suoi precedessori, a questo punto del campionato, avevano mollato già da un bel po’ e alla fine Ringhio si è anche messo alle spalle formazioni come Roma e Lazio. E quando il tecnico ha perso la bussola in questo viaggio,alla fine ha sempre saputo ritrovare la rotta. Ora tutto può succedere. Le sue quotazioni, bassissime settimane fa, adesso si sono rialzate abbastanza ma il suo destino ancora oscilla.

La parola finale spetterà appunto a Gazidis, che ieri si è espresso così: “Siamo piuttosto delusi per aver mancato la qualificazione alla Champions League. La squadra ha combattuto duramente fino alla fine, e voglio ringraziare tutti per l’impegno, superando le difficoltà rappresentate dai diversi infortuni e alcune battute d’arresto. Abbiamo concluso la stagione con il più alto punteggio dal 2012-13. Sono fiducioso che il team continuerà a crescere e raggiungere il successo. Dedicheremo i prossimi giorni a una analisi completa della stagione e ai passi successivi da intraprendere per continuare il percorso di crescita del nostro club. Ringrazio i nostri fan per il supporto straordinario”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it