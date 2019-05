News Milan: il futuro di Leonardo potrebbe essere in Brasile.

Il campionato è terminato e in casa Milan è tempo di tirare le somme. Sono tutti in discussione: dall’allenatore ai giocatori, passando anche per i dirigenti. Uno che ha il futuro incerto è senz’altro Leonardo.

Da settimane si parla di un sicuro addio al club rossonero. Dietro questo epilogo ci sarebbe una difficile convivenza con l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Inoltre, la gestione del brasiliano non avrebbe completamente convinto la proprietà Elliott Management Corporation. In questi giorni la sua situazione dovrebbe essere definita una volta per tutte.

Per sostituirlo si parla continuamente di Luis Campos, direttore sportivo del Lille e grande scopritore di talenti a costi contenuti. Ma se dovesse lasciare il Milan, cosa farà Leonardo? Non sembra esserci l’intento di tornare a sedersi su una panchina per fare l’allenatore. Ipotesi da lui smentita più volte. Potrebbe continuare a fare il dirigente, seppur altrove.

In mattinata è emersa la possibilità di un ritorno al Paris Saint-Germain, dove il ds Antero Henrique è messo in discussione e potrebbe essere sostituito. Un’altra opzione per Leonardo sarebbe il ruolo di coordinatore della nazionale brasiliana. Il Corriere della Sera spiega che Leonardo potrebbe rimpiazzare Edu Gaspar, prossimo direttore sportivo dell’Arsenal. Secondo il quotidiano nazionale, l’attuale direttore generale dell’area tecnico-sportiva potrebbe rassegnare le proprie dimissioni dal Milan. Inoltre il suo addio metterebbe a rischio anche la permanenza di Paolo Maldini, riportato in rossonero proprio da lui.

News Milan, Leonardo via: possibile doppio ruolo per Campos.

