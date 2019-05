News Milan: Mihajlovic sostiene Gattuso e ne elogia il lavoro.

Sinisa Mihajlovic ha guidato il Milan nella stagione 2015/2016 e poi ha avuto un’esperienza biennale travagliata al Torino, ma a Bologna ha fatto un grande lavoro. Ha preso una squadra terzultima in campionato e depressa, portandola a salvarsi raggiungendo persino il decimo posto.

Un capolavoro dell’allenatore serbo, il cui futuro è incerto. Ha incontrato il presidente Joey Saputo per parlare della sua conferma sulla panchina rossoblu, ma Mihajlovic si è preso tempo per decidere. A proposito di futuro, anche quello di Gennaro Gattuso è in dubbio. La qualificazione Champions League non è stata raggiunta e c’è un po’ di delusione. Vi sono rimpianti per qualche punto di troppo buttato via contro squadre nettamente inferiori.

Mihajlovic, intervenuto a Tiki Taka su Canale 5, ha preso le difese del proprio collega: «Io sto sempre dalla parte di Gattuso. Quando è arrivato non c’era neanche la società, è riuscito a tenere tutto in piedi. In seguito al derby perso c’è stato un calo, bastava vincere un match di quelli contro Udinese e Parma e avrebbe conquistato la Champions. Comunque credo che abbia svolto un ottimo lavoro».

