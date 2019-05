News Milan: Leonardo verso le dimissioni, domani il giorno dell’ufficialità.

Qualcuno aveva previsto per oggi le dimissioni di Leonardo, che invece dovrebbero arrivare domani. Sky Sport in questi minuti ha confermato che l’attuale direttore generale dell’area tecnico-sportiva lascerà il Milan. Nessun ripensamento.

Il dirigente brasiliano avrebbe vedute differenti da Ivan Gazidis, amministratore delegato al quale la proprietà Elliott ha dato ampi poteri. Leonardo vorrebbe più margine di manovra e le sue idee non coincidono troppo con quelle del manager sudafricano. Il sostituto dovrebbe essere Luis Campos, attuale direttore sportivo del Lille. Con lui dovrebbe essere avviato un progetto di rinnovamento della squadra basato principalmente su giovani talenti. Bisognerà vedere in quanto tempo il Milan potrà tornare ai vertici.

Leonardo sperava di abbreviare le tempistiche. Oltre ai giovani, voleva anche qualche rinforzo più esperto che potesse fare subito la differenza. I piani di Gazidis sembrano diversi, anche se solamente le prossime mosse del calciomercato ci diranno se le indiscrezioni finora circolate verranno confermate nei fatti. Lo stesso Gennaro Gattuso dopo Spal-Milan ha ribadito la necessità di rinforzare l’organico con elementi di esperienza. Il “progetto giovani” non convince pienamente neppure i tifosi, che temono di aspettare troppo a lungo prima di rivedere il Diavolo in alto. Non rimane che attendere gli eventi. Intanto ci sono alcune questioni interne da risolvere. Nel settore sportivo qualcosa cambierà e servirà capire bene come. C’è ancora qualche dubbio sulla permanenza di Paolo Maldini, che sta riflettendo in queste ore e potrebbe lasciare pure lui dopo neanche un anno dal suo ritorno.

Redazione MilanLive.it

