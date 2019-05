News Milan: Mateo Musacchio ha commentato questa stagione con un post sui suoi canali social.

Una stagione lunga e faticosa si è appena conclusa. Il Milan non è riuscito ad andare in Champions League: ha chiuso il campionato al quinto posto, quindi giocherà ancora l’Europa League per il terzo anno di fila.

Mateo Musacchio è stato un elemento molto importante per Gennaro Gattuso. Con i tanti infortuni di Mattia Caldara, l’argentino si è fatto trovare pronto ed è diventato un titolare inamovibile al fianco di Alessio Romagnoli. Ha dato esperienza, qualità e forza fisica alla difesa rossonera, nonostante qualche piccolo errore di troppo a livello di concentrazione. Ma è un giocatore affidabile e lo ha dimostrato ancora.

Sui suoi canali social ha commentato la stagione del Milan: “Abbiamo dato tutto fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, ma purtroppo non è bastato. Sono comunque molto orgoglioso del lavoro di tutti i miei compagni, del mister e del suo staff e dei nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto in casa e in trasferta”. Il gruppo non è riuscito a centrare l’obiettivo, ma è pronto a riprovarci: “Non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo quest’anno, ma questo gruppo tornerà a luglio, più motivato che mai, per riportare l’AC Milan dove merita“.

Redazione MilanLive.it

