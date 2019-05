News Milan: Paolo Maldini la pensa come Leonardo. Chiede garanzie a Ivan Gazidis ed Elliott per restare.

Ormai non ci sono più dubbi: Leonardo lascerà il Milan. Le dimissioni saranno ufficiali domani. Troppo evidenti le divergenze con Ivan Gazidis sui progetti futuri del club. Ma adesso i tifosi si chiedono: cosa farà Paolo Maldini?

Ci sono voluti nove anni per farlo tornare in rossonero. La scorsa estate finalmente il sogno si era realizzato, con grande felicità di sostenitori e addetti ai lavori. Dopo soltanto una stagione, l’ex capitano potrebbe già mollare l’incarico e chiudere subito la sua esperienza da dirigente rossonero. Ricordiamo che fu Leonardo a volerlo fortemente al suo fianco e, con l’addio del brasiliano, anche Maldini potrebbe decidere di andar via. Ma non è ancora detto: prima parlerà con Gazidis e con Elliott Management per chiedere garanzie sul suo ruolo.

Maldini vuole ruolo decisionale

Nicolò Schira, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, ha pubblicato poco fa un tweet in cui ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla posizione di Maldini. Il suo pensiero è allineato con quello di Leonardo, cioè: non è d’accordo con un Milan giovane e crede che ci sia bisogno di qualche rinforzo importante. Nonostante questo, è disposto a parlare con Gazidis e con la proprietà: potrebbe chiedere garanzie e ruolo operativo a livello decisionale. In caso contrario, l’ex capitano lascerà l’incarico proprio come ha fatto Leonardo. In giornata si è parlato di un possibile ruolo da direttore sportivo con Luis Campos consigliere esterno del club. Ma è soltanto un’ipotesi al momento. Il Milan e Maldini parleranno e faranno le proprie valutazioni. Fatto sta che un addio di Paolo dopo un solo anno lascerebbe davvero grande tristezza fra la tifoseria, che lo aveva aspettato per nove lunghi anni. Con l’addio di Leonardo, il suo e quello probabile di Gennaro Gattuso, il club perderebbe tutte le icone di milanismo.

Il pensiero di Paolo #Maldini al momento è allineato a quello di #Leonardo. Per restare chiede a #Gazidis ed #Elliott garanzie e ruolo operativo a livello decisionale. Altrimenti può fare anche lui un passo indietro e rinunciare all’incarico col #Milan. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 27 maggio 2019

