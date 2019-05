News Milan: Krzysztof Piatek ha pubblicato un post su Facebook per commentare la sua prima stagione in Italia.

Si è chiusa la Serie A 2018/19. Tante belle sorprese e rivelazioni. Fra queste c’è sicuramente Krzysztof Piatek, arrivato in Italia dalla Polonia da sconosciuto: oggi è uno dei migliori attaccanti nel panorama europeo.

L’attaccante è arrivato al Genoa e ha subito fatto vedere di che pasta è fatto. Tanti gol, alcuni di questi bellissimi. Il Milan vede in lui il perfetto centravanti per Gennaro Gattuso e per sostituire Gonzalo Higuaìn. Cambia squadra, ma non la frequenza con cui va in gol. Anche lui ha subito il momento no della squadra, ma i numeri restano eccellenti: 22 gol in campionato, 30 compresa anche la Coppa Italia (di cui è capocannoniere). E’ il terzo miglior marcatore della Serie A, dopo Fabio Quagliarella (26) e Duvan Zapata (23). Ha fatto meglio di Cristiano Ronaldo (21).

Piatek ha voluto scrive un messaggio sul suo profilo Facebook: “E così si chiude la mia prima stagione in Serie A. Prima di arrivare in Italia non immaginavo che avrei segnato 30 gol totali per le due squadre nelle quali ho avuto la fortuna di giocare, Genoa e Milan. Neanche nei sogni più belli non pensavo di poter diventare il capocannoniere della coppa, il terzo nella classifica del campionato. Ringrazio tutti per il grande supporto e per le emozioni che abbiamo vissuto insieme!”. Adesso il polacco si godrà qualche settimana di vacanza prima di ricominciare. Nella rivoluzione Milan non dovrebbe essere coinvolto, a meno di offerte irrinunciabili: “Ora è tempo per un breve riposo e per dare il massimo alla Nazionale. Spero che la prossima stagione sarà ancora migliore!“. Pagato 35 milioni, oggi il suo valore è già raddoppiato.

