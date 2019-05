MILAN NEWS – Il Milan chiude a testa alta il campionato di Serie A, ma purtroppo non basta per il sogno Champions League. In una serata ricca di emozioni, tra il momentaneo vantaggio del Sassuolo e l’illusorio pareggio dell’Empoli, alla fine a Ferrara finisce 2-3 che vale purtroppo soltanto l’Europa League.

E’ Hakan Calhanoglu ad aprire le marcature allo stadio Paolo Mazza. Dopo 18 minuti di gioo, il numero 10 rossonero raccoglie l’appoggio di Frank Kessie e beffa Emiliano Viviano con una conclusione rasoterra in area di rigore che si infila proprio all’angolo. Ed proprio Kessie a trovare il raddoppio cinque minuti più tardi con un sinistro potente in area. Da lì la squadra di Gennaro Gattuso però si rilassa troppo, e i padroni di casa trovano il clamoroso pareggio: prima accorciano le distanze con un colpo di testa di Francesco Vicari su sviluppo di calcio di punizione, e sempre su un impetuoso stacco aereo arriva il momentaneo 2-2 grazie a Mohamed Fares. Ci pensa ancora Kessie a sbloccare il risultato: con la freddezza che lo contraddistingue dal dischetto, l’ivoriano cala il 3-2 dagli 11 metri dopo che Krzysztof Piatek viene travolto palesemente in area. Un successo alla fine sofferto e, purtroppo, anche inutile: in Paradiso ci vanno Inter e Atalanta, nonostante una traversa clamorosa dell’Empoli nel finale a San Siro che grida ancora vendetta.

Redazione MilanLive.it

