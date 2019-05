NEWS MILAN – Una vittoria sofferta e soprattutto amara ieri il Milan a Ferrara, con ben 4 rossoneri non promossi per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il primo insufficiente è tra i pali: non Gianluigi Donnarumma meritevole di un 6 prima della sostituzione, ma Pepe Reina a cui va un 5.5 poiché avrebbe potuto fare di più sul goal del momentaneo 2-2. Stesso voto in pagella anche per Ignazio Abate (considerato il peggiore dalla rosea), doppio 6 per Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli, e 6.5 per Ricardo Rodriguez che serve l’assist del 2-0. Il migliore in campo è invece in mediana, e risponde ovviamente al nome di Frank Kessie: suo l’appoggio sul goal di Hakan Calhanoglu (6.5 per lui) e soprattutto sue le reti del raddoppio e del tris finale. 6.5, inoltre, per Tiémoué Bakayoko che ben figura alla sua ultima gara in rossonero.

In attacco invece delude Suso: 5.5 per il talento di Candice che fatica a trovare la giocata e perde Mohamed Fares sul goal. 6 in pagella per Krzysztof Piatek, il quale, dopo essere sparito dal match, ha il merito di guadagnarsi un calcio di rigore decisivo per il Diavolo, e sufficienza anche per Fabio Borini che argina bene Manuel Lazzari e chiude la gara da terzino. Infine, 5.5 per il subentrante Patrick Cutrone, meno incisivo del solito, non valutabile Andrea Conti e 6.5 per Gennaro Gattuso che, in attesa del verdetto finale, chiude quanto meno con orgoglio.

Redazione MilanLive.it

