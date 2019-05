NEWS MILAN – Gian Piero Gasperini è uno degli allenatori italiani più ambiti. Dopo il miracolo con l’Atalanta, portata in Champions League grazie al suo lavoro, idee chiare e gioco di alto livello. Il suo futuro però è ancora tutto da discutere.

Oggi ha incontrato la dirigenza bergamasca per affrontare il discorso legato al rinnovo o ad un possibile addio. A margine dell’evento “Colpo di Vino” al Golf Club “Ai Colli” di Bergamo, il presidente Antonio Percassi ha riferito ai giornalisti presenti: “Io sono ottimista, domani ci rivedremo per un caffè e saprete…”. Secondo quanto ricorda Gazzetta.it, sarà il secondo incontro tra le parti, dopo quello di stamattina. Allenatore, presidente, a.d. Luca Percassi e direttore operativo Roberto Spagnolo lavorano per trovare un’intesa.

Si parla di un accordo già trovato a livello contrattuale (ingaggio da circa 1,5 milioni di euro fino al 2020-2021 con opzione per la stagione 2021-2022), mentre è da valutare quello dal punto di vista del calciomercato. Le richieste del tecnico sarebbero principalmente due: la permanenza di 2-3 big dell’attuale rosa e l’acquisto di almeno due giocatori.

Il presidente Percassi sarebbe dunque ottimista riguardo la permanenza di Gasperini in nerazzurro. Situazione che va contro le indiscrezioni che volevano il tecnico ormai ad un passo dalla Roma. C’era anche l’interesse del Milan, ma al momento in casa rossonera dopo l’addio di Gattuso si attendono notizie da Ivan Gazidis, incaricato da Elliott per la scelta di direttore sportivo e tecnico.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

