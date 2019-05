NEWS MILAN – Gattuso e il Milan si sono ufficialmente separati. Il tecnico ha firmato le dimissioni nella sede di via Aldo Rossi e il club ha emesso un comunicato stampa per confermare l’addio consensuale.

Dopo 18 mesi di gestione di Gennaro Gattuso, nella quale ha ottenuto importanti risultati e soprattutto portato la squadra a lottare fino all’ultima giornata per l’obiettivo Champions League, era arrivato il momento di cambiare secondo i nuovi vertici societari. Ufficialmente possiamo dire che è iniziato adesso il primo vero anno di proprietà Elliott: la prima vera decisione ponderata è stato l’ingaggio di Ivan Gazidis come amministratore delegato, il quale ha già salutato in poche ore sia Leonardo che Gattuso.

Proprio nel comunicato relativo all’addio di Gattuso, Gazidis ha voluto ringraziare il tecnico per il lavoro svolto a servizio del Milan: “Ho avuto il privilegio di conoscere Rino in questi sei mesi dal mio approdo al Club. Rino ha dato tutto se stesso in questa stagione, portando il Milan al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13. Ha lavorato senza sosta, assumendosi sempre tutte le responsabilità, ponendo il Club al di sopra di qualunque altro interesse. Dal profondo del cuore: grazie Rino”. Salutato Gattuso, il Milan adesso guarda al futuro nel segno della continuità, della stabilità finanziaria e della crescita sostenibile.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

