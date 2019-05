NEWS MILAN – Primi riconoscimenti social per Gennaro Gattuso dai suoi calciatori. Mateo Musacchio è stato il primo a pubblicare un ringraziamento su Instagram e Twitter: “È stato un piacere lavorare con te. Grazie di tutto mister Gattuso”.

Gattuso oggi ha dato le proprie dimissioni al Milan, dopo 18 mesi tra alti e bassi ma una sola costante: l’amore per i colori rossoneri. E se la squadra ha ottenuto importanti risultati sul campo, lo deve a lui. La delusione per il finale di stagione, con l qualificazione in Champions League soltanto sfiorata, è tanta, soprattutto perché da gennaio in poi sembrava fortemente alla portata del Milan. Gattuso ha rinunciato allo stipendio che avrebbe dovuto percepire per i prossimi due anni, consapevole comunque del fatto che il club avrebbe cambiato guida tecnica. “Il Milan per me non è mai stato una questione di soldi”, e già questo andrebbe scolpito sui muri di Milanello perché bandiere così legate ai colori rossoneri difficilmente se ne rivedranno in futuro.

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

Ha sempre difeso a spada tratta i propri calciatori, anche se spesso il rendimento sul campo non era consono. I giocatori rossoneri in questi 18 mesi devono molto a Rino, perché grazie a lui sono migliorati e cresciuti sotto molti punti di vista. E uno di questi è proprio Musacchio. L’argentino è stato il primo a scriverlo sui social ma tutti i giocatori rossoneri lo avranno contattato privatamente, conoscendo il suo scarso utilizzo della tecnologia ed in particolare dei social.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it