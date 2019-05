MILAN NEWS – Molto probabilmente il destino societario del Milan passerà dalle scelte di Ivan Gazidis, amministratore delegato pronto a rivoluzionare staff tecnico e management.

Una delle figure che certamente verrà cambiata all’interno del club è quella del direttore sportivo, ovvero l’uomo designato alle scelte e alle trattative di calciomercato in entrata ed in uscita. Vista la sicura partenza di Leonardo, che si è occupato di tali compiti nelle ultime due sessioni, il Milan cercherà un personaggio abile nelle plusvalenze e nello scovare calciatori di talento pronti a giocare ad alti livelli.

Il sostituto ideale in società del brasiliano ormai dimissionario sembrava essere Luis Campos, attuale D.S. del Lille di origine portoghese. Un profilo che piaceva alla proprietà Elliott per due motivi: la grande capacità nel vendere bene ed ottenere grandi plusvalenze ed i rapporti strategici rilevanti con l’agente Jorge Mendes e la sua società Gestifute.

Un profilo che però starebbe perdendo quota: secondo le ultime informazioni Campos non convince più di tanto, soprattutto perché il portoghese avrebbe lavorato più da consulente esterno, restando nella sua residenza di Montecarlo e dunque lavorando a distanza. Il Milan preferirebbe però un direttore sportivo presente in loco e più vicino alla squadra, non una figura esimia ma allo stesso tempo distante. Le valutazioni sono in corso ma l’impressione è che a breve verrà presa una decisione.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

