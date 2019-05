MILAN NEWS – C’è aria di rivoluzione in casa Milan, in particolare dopo il quinto posto raggiunto in campionato che non permetterà di partecipare alla prossima Champions League.

Sicuri gli addii del direttore dell’area tecnica Leonardo e del mister Gennaro Gattuso (clicca qui per il LIVE), entrambi ormai pronti ad ufficializzare la fine del rapporto con il club. Resta invece in bilico la presenza di un terzo senatore, ovvero Paolo Maldini, attuale direttore Sviluppo Strategico Area Sport del Milan.

Negli ultimi giorni è spuntata la possibilità di vedere Maldini lontano dal Milan, anche lui pronto a dimettersi nel caso in cui non si fosse ritrovato personalmente coinvolto nei programmi del neo A.D. rossonero Ivan Gazidis. Ma secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset, il fondo Elliott Management non intende affatto lasciare andar via Maldini così a cuor leggero dopo neanche un anno dal suo rientro in società.

E’ pronto un vero e proprio tentativo concreto per cercare di convincere l’ex numero 3 del Milan a restare ancora all’interno dell’organigramma, probabilmente una proposta che lo vedrebbe più coinvolto negli affari principali e avere una voce in capitolo nelle scelte tecnico-strategiche. Si attendono novità, di certo perdere un personaggio così stimato dall’ambiente come Maldini sarebbe deleterio per l’inizio di un nuovo ciclo.

