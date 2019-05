13.40 – Secondo ‘Sportmediaset’, Elliott Management Corporation vorrebbe tenere Maldini in società. Gli sarà fatta quindi una proposta per convincerlo (CLICCA QUI).

12.45 – Gattuso è atteso in sede verso le 16, sarà accompagnato dal suo staff. Per lui c’è l’ipotesi estero, difficile la permanenza in Italia (CLICCA QUI).

Live #CasaMilan: presenti #Gazidis e #Maldini. Atteso Gattuso dopo pranzo con tutto il suo staff per firmare la risoluzione del contratto @acmilan @SkySport — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) 28 maggio 2019

11:30 – Paolo Maldini è arrivato a Casa Milan, probabilmente per un confronto con Gazidis. Ancora incerto il suo futuro (CLICCA QUI).

8:30 – Intervistato da ‘La Repubblica’, Gattuso ha confermato: “Giusto lasciare il Milan. Dei soldi non mi interessa” (CLICCA QUI).

Il giorno degli addii in casa Milan è iniziato. Delle dimissioni di Leonardo si sa già da qualche settimana; da ieri sera invece c’è la notizia dell’addio anche di Gennaro Gattuso. Anche lui si dimette, rinunciando al 90% del suo contratto (poco più di cinque milioni). Seguiamo insieme passo dopo passo questa lunga ed importante giornata per il futuro dei rossoneri. La rivoluzione targata Ivan Gazidis inizia oggi.

Redazione MilanLive.it

