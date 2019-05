MILAN NEWS – E’ il giorno dell’addio di Gennaro Gattuso dal Milan. Il tecnico rossonero ha deciso di lasciare il club dopo un anno e mezzo di attività.

L’allenatore calabrese, secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, avrebbe già raggiunto la sede di Casa Milan, dove incontrerà la dirigenza ed in particolare l’A.D. Ivan Gazidis per concludere definitivamente la sua avventura da tecnico rossonero.

A breve si attende l’ufficialità per l’addio di Gattuso, che, sempre secondo l’indiscrezione dell’emittente satellitare, rinuncerà a gran parte del suo ingaggio: fino al 2021 Gattuso avrebbe dovuto percepire ancora circa 11 milioni di euro, cifra alla quale il tecnico avrebbe detto di no preferendo agevolare il pagamento degli emolumenti in favore del suo staff. L’ennesimo gesto da ‘signore’ di Gattuso, che ha dimostrato di pensare più agli altri che al suo rendiconto personale. Un gesto elegante che è piaciuto sicuramente ai vertici di Elliott Management ed a Gazidis stesso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

