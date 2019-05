News Milan: Gattuso sarà nel pomeriggio in sede per l’addio definitivo. Probabile futuro all’estero per lui.

Gennaro Gattuso dice addio alla panchina del Milan. Ieri sera si è diffusa la notizia delle sue dimissioni, confermate da Rino stesso questa mattina in un’intervista. Il tecnico rinuncia a due anni di contratto – e a quasi 6 milioni.

In giornata arriverà il comunicato ufficiale del club che sancirà la fine del rapporto. Come scrive Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, Rino è atteso a Casa Milan per le 16 e sarà accompagnato dal suo staff. L’ormai ex allenatore rossonero saluterà dirigenti e dipendenti e poi si godrà un periodo di vacanza. Nel frattempo però ragiona sul suo futuro: si è parlato di una possibile pista Sampdoria, in caso di divorzio da Marco Giampaolo (che piace proprio al Milan), ma occhio anche alla Roma.

Secondo il noto giornalista, però, l’ipotesi più probabile per il futuro di Gattuso è l’estero. Ha già detto no al Leeds, pare aver ricevuto delle offerte molto interessanti dall’Arabia Saudita. Ma Rino non ha alcuna fretta al momento: vuole prendersi del tempo per riposarsi, così potrà scegliere con maggior lucidità. Per adesso, infatti, non ha preso alcuna decisione. Ci saranno novità soltanto fra qualche settimana. Ci vorrà del tempo anche per capire chi prenderà il suo posto al Milan.

#Gattuso atteso a Casa #Milan verso le 16: sarà accompagnato dallo staff. L’ipotesi estero resta la più gettonata, ma con calma e senza alcuna decisione fin qui definitiva — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 28 maggio 2019

MALDINI E’ A CASA MILAN: ANCORA INCERTO IL SUO FUTURO

Redazione MilanLive.it

