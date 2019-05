News Milan: Marco Giampaolo è una delle opzioni per il dopo Gattuso. Piace ancora Di Francesco.

Il Milan cambia tutto. La rivoluzione inizia domani: Leonardo ha già rassegnato le proprie dimissioni, manca soltanto l’ufficialità. Lo stesso ha fatto anche Gennaro Gattuso. Dopo un incontro con Ivan Gazidis, il tecnico ha deciso di lasciare l’incarico.

La notizia era nell’aria. Rino è stato chiaro in più di un’occasione che secondo lui questa squadra ha bisogno di rinforzi di spessore. L’amministratore delegato ha tutt’altre idee: Milan giovane e di prospettiva, calciomercato low cost e valorizzazione economica e tecnica dei giocatori. Gattuso ha detto grazie e arrivederci. Rapporto tranquillo e sereno con Gazidis, l’incontro si è concluso con una stretta di mano di stima. Ma adesso la domanda è: chi sarà il futuro allenatore del Milan? Peppe Di Stefano è intervenuto a ‘Sky Sport 24’ per fare un primo punto della situazione.

Milan, torna di moda Giampaolo

La scorsa settimana si è parlato spesso di Simone Inzaghi come possibile nuovo allenatore. Ha già visto Claudio Lotito ma l’incontro si è concluso con un nulla di fatto: ha ancora un contratto con la Lazio e il presidente farà di tutto per opporsi al suo addio. In ogni caso, è un’opzione anche della Juventus. Secondo quanto riferito dal giornalista, Marco Giampaolo è un’idea concreta di queste ultime ore. Proprio oggi c’è stato il summit con Massimo Ferrero e si è parlato di fumata grigia: il tecnico vorrebbe fare il salto di qualità e una chiamata del Milan sarebbe irrinunciabile. Ricordiamo che è già stato vicino ai rossoneri nell’estate del 2016, poi Adriano Galliani puntò su Vincenzo Montella. Resta però ancora in corsa anche Eusebio Di Francesco, altro nome parecchio discusso in queste settimane. Pare che ci siano già stati dei contatti esplorativi. Secondo Di Stefano è un profilo che piace a Luis Campos, sul quale però non c’è ancora nessuna certezza sul suo futuro in rossonero. Occhio a Leonardo Jardim, perfetto per la valorizzazione dei giovani.

