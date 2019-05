NEWS MILAN – Dopo 18 mesi si è conclusa l’avventura di Gennaro Ivan Gattuso sulla panchina del Milan. Tanti alti e bassi ma una sola costante: l’amore per i colori rossoneri davanti a tutto. E se la squadra ha ottenuto importanti risultati sul campo, lo deve a lui.

La delusione per la mancata qualificazione in Champions League in quest’ultima stagione è tanta, soprattutto perché da gennaio in poi sembrava fortemente alla portata del Milan. Gattuso ha comunicato le proprie dimissioni, rinunciando allo stipendio che avrebbe dovuto percepire per i prossimi due anni, consapevole comunque del fatto che il club avrebbe cambiato guida tecnica. “Il Milan per me non è mai stato una questione di soldi”, e già questo andrebbe scolpito sui muri di Milanello perché bandiere così legate ai colori rossoneri difficilmente se ne rivedranno in futuro.

Gattuso, futuro tra Lazio e Sampdoria

La porta Milan per Gattuso si è chiusa, l’ha spinta lui definitivamente alla chiusura. Ma la sua carriera da allenatore certamente continuerà e potrebbe essere ancora in Serie A. Lui stesso domenica scorsa aveva dichiarato di voler continuare questa carriera: “Ho voglia di continuare a fare questo lavoro”.

Già diverse settimane fa erano emerse indiscrezioni circa un contatto tra Gattuso e la Sampdoria di Massimo Ferrero, soprattutto se – come sembra – Giampaolo dovesse dire addio. L’opzione blucerchiata potrebbe essere una destinazione importante ma… Ma ci sarebbe addirittura di meglio – con tutto il rispetto per la Samp -, ovvero la Lazio. Questo è quanto riferisce Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito web.

Il futuro di Simone Inzaghi in biancoceleste sembra fortemente in bilico. Pare che non ci siano le condizioni per un rinnovo contrattuale, anche se Igli Tare ha escluso l’addio di Inzaghi. Il tecnico attende chiamate dalla Juventus, o addirittura dal Siviglia. E Gattuso potrebbe prendere il suo posto. L’addio al Milan è avvenuto ufficialmente oggi e, magari dopo un breve periodo di vacanza, Rino potrebbe discutere il suo futuro. La Lazio è tra le pretendenti.

