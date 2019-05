News Milan: è ufficiale, Leonardo ha rassegnato le dimissioni. Non è più il direttore tecnico dei rossoneri.

Adesso non c’è più nessun dubbio: Leonardo si è dimesso dal ruolo di direttore tecnico del Milan. Poco fa è apparso il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi sul proprio sito. La notizia era ormai certa da giorni.

Troppo evidenti le divergenze fra Ivan Gazidis e il dirigente brasiliano. Il primo vuole creare una squadra giovane e di prospettiva, mentre il secondo avrebbe voluto qualche rinforzo di spessore fin da subito. Una convivenza praticamente impossibile. Si è fatto da parte quindi Leo, che adesso potrebbe tornare a lavorare al Paris Saint-Germain oppure con la Nazionale brasiliana. Al suo posto è sempre più probabile l’arrivo di Luis Campos: ieri si è ipotizzato un ruolo da consigliere esterno, così da mantenere la collaborazione anche con il Lille.

Leonardo-Milan, è già addio

Leonardo quindi si è dimesso: adesso è anche ufficiale. La sua quarta avventura al Milan si conclude dopo nemmeno un anno. Arrivò nel luglio 2018, voluto fortemente da Elliott Management Corporation per lanciare il nuovo corso. Insieme a lui Paolo Maldini, su sui adesso ci sono dei dubbi: il suo pensiero pare in linea con quello del brasiliano, ma potrebbe trovare un accordo con Gazidis – con cui ha un ottimo rapporto – e con la proprietà. I due hanno fatto il possibile in estate, concludendo anche un’operazione importante come l’arrivo di Gonzalo Higuaìn e Mattia Caldara. A dicembre l’arrivo del nuovo amministratore delegato e le prime frizioni: il sudafricano dice no a Zlatan Ibrahimovic e Cesc Fabregas, discorsi già ben avviati da Leonardo. Che allora va su Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek investendo 70 milioni e promettendo la qualificazione in Champions League. Questa però non è arrivata: un altro motivo che ha spinto sia Leonardo che la società a dividere le proprie strade.

Questo è il comunicato comparso su Acmilan.com poco fa:

Leonardo Nascimento de Araujo (Leonardo) ha informato AC Milan della decisione di lasciare il Club al termine della stagione con effetto immediato. AC Milan ha accettato le sue dimissioni.

Il Club ringrazia Leonardo per il suo importante contributo al progetto di crescita e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera.

Il manager brasiliano era stato incaricato della gestione dell’Area Sportiva lo scorso luglio 2018, occupandosi da subito delle attività legate alla campagna acquisti.

L’annuncio relativo a un nuovo Direttore Sportivo verrà formulato nei prossimi giorni.

Ivan Gazidis, Amministratore Delegato di AC Milan, ha dichiarato: “Leonardo è tornato al Milan in un momento di necessità, poche settimane prima della chiusura del mercato estivo. Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso la sua energia e la sua ambizione a tutta la squadra. Sono grato a Leonardo per ciò che ha fatto per il nostro grande Club, e gli auguro il meglio per il futuro”.

Redazione MilanLive.it

