NEWS MILAN – Oggi è stata la giornata dell’addio di Gennaro Gattuso da allenatore del Milan. La sua avventura in prima squadra è iniziata 18 mesi fa, nel novembre 2017 quando subentrò all’esonerato Vincenzo Montella.

Ma il suo ritorno in rossonero dopo il passato da calciatore, avvenne nell’estate 2017 con Massimiliano Mirabelli (allora direttore sportivo del club) che lo scelse come allenatore del Milan Primavera. Gattuso ha sempre mostrato grande riconoscenza nei confronti del suo compaesano (entrambi sono calabresi), e oggi Mirabelli ha scritto un messaggio su Twitter per Rino: “Gattuso al Milan ha dato un’anima, un gioco e dei risultati importanti. La sua scelta di risolvere consensualmente merita enorme rispetto: è la scelta di un grande uomo di calcio, di un grande allenatore”.

Bel messaggio di Mirabelli nei confronti di Gattuso. Tutto condivisibile. Rino ha riportato la sua anima milanista all’interno della squadra, dando un’identità di gioco (poi spesso rivisitata per via dei numerosi infortuni dei giocatori più importanti a livello qualitativo) e soprattutto ha ottenuto i migliori risultati in campionato da sei anni a questa parte. La decisione di rinunciare allo stipendio per i prossimi due anni, e la frase “Il Milan non è mai stata una questione di soldi per me”, si commentano da sole.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

