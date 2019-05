News Milan: Bakayoko e Kessie salutano mister Gattuso su Instagram.

Gennaro Gattuso ha avuto qualche screzio con loro, ma Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko hanno stima nei riguardi del loro ex allenatore. Sui rispettivi profili ufficiali Instagram non hanno mancato di salutarlo in queste ore.

Il centrocampista ivoriano del Milan si è così espresso sul proprio post: «Ogni giorno e in ogni allenamento hai dato tutto per questa squadra. Grazie mister!». Ha pubblicato una foto nella quale lui e Rino si abbracciano. Invece il francese, che non verrà riscattato e tornerà al Chelsea, in una storia ha scritto: «Grazie per tutto mister».

Da definire quello che sarà il futuro di Gattuso, che interessa ad alcune società della Serie A e anche all’estero. In Italia si è parlato di Fiorentina, Lazio e Sampdoria. Per quanto concerne le opzioni straniere, una potrebbe essere il Newcastle United se Rafa Benitez dovesse andare via. Non sono escluse sorprese, certamente Rino troverà una squadra. Sarà interessante vedere anche a quale allenatore si affiderà il Milan, bisognoso di una figura abile nel valorizzare al meglio i propri giocatori.

