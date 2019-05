News Milan: Gasperini rimane all’Atalanta, accordo per il rinnovo.

Gian Piero Gasperini verso la permanenza a Bergamo. Nonostante le diverse indiscrezioni inerenti il suo probabile addio e l’accordo con la Roma, il suo futuro dovrebbe essere ancora all’Atalanta.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l’allenatore piemontese avrebbe raggiunto un accordo con il club nerazzurro per rinnovare il contratto. La nuova scadenza verrà portata al giugno 2022. Il presidente Antonio Percassi ha voluto ribadire la propria fiducia nei confronti del mister, dando lui garanzie tecniche e anche anche maggiore potere decisionale sul calciomercato.

Gasperini non era contento dopo la campagna acquisti estiva 2018, non voleva che si ripetesse un’altra situazione simile. Il suo obiettivo era quello di essere maggiormente coinvolto nelle scelte e poter incidere più che in passato. Non che non vi fosse fiducia nella società, che ha dimostrato di ben operare in questi anni, però lui crede di meritare considerazione superiore visti i risultati raggiunti. Nella prossima stagione l’Atalanta giocherà per la prima volta la Champions League, traguardo storico raggiunto dopo il terzo posto nell’ultimo campionato di Serie A. Nessuno se lo aspettava.

Normale che Gasp facesse gol a club più blasonati. La Roma sembrava vicina all’intesa con lui, ma la pista è sfumata. Anche il Milan era stato accostato all’ex tecnico di Inter e Genoa. Sarà qualcun altro a sostituire Claudio Ranieri nella capitale e Gennaro Gattuso a Milanello. Nei prossimi giorni il quadro sarà maggiormente chiaro.

Redazione MilanLive.it

