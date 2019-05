News Milan: con una media punti da 1,81, meglio di Gennaro Gattuso hanno fatto soltanto Napoli e Juventus.

Dopo diciotto mesi, si conclude l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan. Il tecnico ha rassegnato le sue dimissioni già nella giornata di ieri. Per oggi è atteso il comunicato ufficiale.

La squadra rossonera è cresciuta moltissimo sotto la sua guida. Checché se ne dica, Rino ha dato un’identità a questa squadra. Ma soprattutto ha valorizzato tantissimi giocatori: da Jesus Suso ad Hakan Calhanoglu, da Alessio Romagnoli a Davide Calabria. E così molti altri. Ha ricevuto molte critiche nel corso di questi mesi, ma la realtà dei fatti è che è il miglior allenatore del dopo Massimiliano Allegri. Lo dicono i numeri e anche la media punti.

Il profilo Twitter di ‘OptaPaolo’ ha fornito un dato molto interessante proprio su questo argomento. Nello stesso arco temporale della permanenza di Gattuso sulla panchina del Milan, quindi da novembre 2017 a maggio 2019, meglio dei rossoneri hanno fatto soltanto Juventus e Napoli, rispettivamente la prima e la seconda squadra più forte del nostro campionato. La media punti del ‘Diavolo’ è stata di 1,81 punti. I bianconeri hanno fatto 2,44 e gli azzurri 2,13.

Nonostante questo, il Milan non è comunque riuscito a qualificarsi per la Champions League. In questa stagione è mancata addirittura di un punto. I dati di ‘OptaPaolo’ confermano che il lavoro fatto da Gattuso in questi mesi è stato eccellente. Si poteva fare di più? Senza dubbio, ma questo cambia poco. Rino avrebbe meritato maggior rispetto e supporto da parte di tutti, tifosi e addetti ai lavori.

