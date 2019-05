News Milan: Rodriguez ha salutato Gattuso con un bellissimo post su Instagram.

Da oggi è ufficiale: Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Milan. La notizia è arrivata chiaramente anche ai calciatori, che hanno subito salutato il loro ormai vecchio mister tramite dei post sui social.

Dopo Mateo Musacchio, Franck Kessie, Tiemoué Bakayoko e Jesus Suso, è arrivato anche il turno di Ricardo Rodriguez, altro giocatore valorizzato parecchio da Rino. Lo svizzero, su Instagram, ha pubblicato una bellissima foto di loro due abbracciati con la seguente didascalia:”Grazie per la fiducia che mi hai dato e per quello che mi hai insegnato! Sei una persona speciale, con grandi valori umani, corretto, onesto e che ha dato sempre il massimo! Grazie Mister!“.

Parole stupende quelle del terzino sinistro per Gattuso. In linea con quanto hanno detto anche i suoi compagni di squadra. Rino ha evidenziato tanti limiti dal punto di vista tecnico-tattico, ma come uomo lascia sempre il segno. I segnali di stima e di affetto dei suoi giocatori ne sono un esempio. Non sempre si scrivono messaggi sui social per salutare un allenatore che va via. Lo si fa soltanto con quelli che lasciano davvero qualcosa. Gattuso non ha lasciato trofei, né grandi vittorie o bel gioco. Ma lascia se stesso. Ed è un grande onore per chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui.



