News Milan: bel messaggio di Suso a Gattuso su Instagram.

Continuano ad arrivare dai social network messaggi affettuosi dei giocatori del Milan nei confronti di Gennaro Gattuso. Momenti difficili durante la stagione non sono mancati, però il gruppo è sostanzialmente rimasto vicino a lui.

Jesus Suso è uno dei calciatori nei quali Rino ha sempre riposto massima fiducia. Anche quando molti invocavano la panchina per lo spagnolo, il mister lo ha confermato titolare. Va detto che per mesi il rendimento dell’ex Liverpool è stato negativo e che solamente nel finale di campionato c’è stato un risveglio.

Suso su Instagram ha speso belle parole verso Gattuso: «Uomo vero, leader e capogruppo. Grazie a te ho capito tante cose, ma soprattutto cosa è il Milan. Sei speciale mister, buona fortuna». Il numero 8 rossonero ha voluto ringraziare il suo ex allenatore per avergli fatto comprendere cose importanti. Ne ha esaltato le doti da condottiero, augurandogli il meglio per il futuro. A proposito di futuro, anche Jesus potrebbe non fare più parte del Milan nella prossima stagione. La clausola rescissoria da 40 milioni di euro presente nel suo contratto può aprire scenari interessanti.

Redazione MilanLive.it

