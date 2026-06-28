Tutti in bilico a centrocampo: in quattro sul piede di partenza

Il Milan è pronto a rivoluzionare ancora una volta la propria rosa con i rossoneri che, sotto le indicazioni di Ruben Amorim, stanno lavorando alla costruzione di una rosa che possa competere con le migliori del campionato.
Il centrocampo rischia di essere il reparto con maggiori cambiamenti con quattro calciatori che appaiono certi di cambiare aria in estate.
Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Warren Bondo e Samuele Ricci potrebbero lasciare il Milan in estate. Il francese ha estimatori in Premier League, così come l’ex Chelsea. Bondo, tornato dal prestito alla Cremonese, potrebbe far ritorno al Monza o passare al Venezia. Su Ricci c’è l’Atalanta anche se Amorim potrebbe volerlo vedere in ritiro. Da capire poi se Modric deciderà di restate, così come potrebbe essere in dubbio il futuro di Rabiot, corteggiato dal Napoli.