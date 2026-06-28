Dopo il centravanti arriva il difensore: il Milan su Antonio Silva

Chiusa positivamente la trattativa per portare Gonçalo Ramos al Milan, i rossoneri sarebbero pronti a chiudere per un difensore centrale, fortemente richiesto da Ruben Amorim per sistemare la propria rosa.
Secondo quanto affermato dai media portoghesi il Milan si starebbe facendo avanti per Antonio Silva, difensore del Benfica che, arrivato ad un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe salutare il club lusitano.
L’affare potrebbe concludersi sulla base di circa 20 milioni di euro con il Milan che, per anticipare la concorrenza, potrebbe provare a chiudere a stretto giro di posta, andando a regalare al nuovo allenatore un nuovo difensore centrale, necessario per allargare la rosa considerato il fatto che il Milan disputerà l’Europa League rispetto alla scorsa stagione.