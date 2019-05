Keisuke Honda potrebbe tornare a giocare in Serie A. Dopo l’esperienza al Milan, il giapponese sarebbe nel mirino del Brescia, neo-promosso dalla Serie B al termine di questa stagione. A riportarlo sono i colleghi di “Brescia Oggi”.

In rossonero Honda ha collezionato 92 presenze e segnato appena 11 gol. Un bottino non proprio indimenticabile. Esperienza che i tifosi rossoneri ricordano non molto piacevolmente. Le rose che si sono susseguite dal 2013 in poi sono state un disastro continuo e tra queste uno dei protagonisti in negativo era proprio Honda. Nel 2017 l’addio al Milan e le esperienze in Messico, con il Pachuca (24 presenze, 8 gol) e in Australia con i Melbourne Victory (17 presenze, 7 gol).

Il suo contratto con il club australiano è in scadenza e il Brescia potrebbe approfittare della situazione. A 32 anni Keisuke Honda potrebbe tornare nel calcio che conta, dopo le esperienze in campionati minori. Chissà se il Brescia lo acquisterà davvero, staremo a vedere.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

