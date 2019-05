News Milan: Calabria su Instagram commenta l’addio di Gattuso al club rossonero.

Seppur non abbia sorpreso granché, l’addio di Gennaro Gattuso ha comunque colpito l’ambiente. Nel mondo Milan tutti sono molto legati a lui, dunque vederlo andare via ha generato tanti sentimenti.

Tanti giocatori avevano un buon rapporto con Rino e lo si sta vedendo anche in queste ore. Sui social network molti messaggi nei confronti dell’ormai ex mister rossonero. Da poco anche Davide Calabria ha scritto il proprio, belle parole pure le sue: «Sono cresciuto guardando il tuo Milan in tv, averti conosciuto e aver avuto il privilegio di lavorare con te è stato un onore. Grazie per tutto mister!».

Calabria proprio con Gattuso è riuscito a trovare continuità come terzino destro titolare. Certamente gli è riconoscente per averlo aiutato a crescere dandogli spazio. Il numero 2 del Milan è tra coloro che nell’ultima stagione sono migliorati e ha voluto ringraziato Rino. Sarà interessante vedere chi sarà il prossimo allenatore rossonero. Per adesso non c’è chiarezza. I principali candidati sembrano essere Marco Giampaolo e Simone Inzaghi, ma attenzione alle sorprese. Intanto per quanto riguarda Davide c’è da recuperare dall’infortunio al perone che gli ha fatto concludere la stagione già a fine aprile.

