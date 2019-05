News Milan: Forsythe dell’Arsenal in sede, nuovo innesto di Gazidis?

Ivan Gazidis sta prendendo sempre più le redini del Milan. La proprietà Elliott Management Corporation si fida ciecamente di lui. Non a caso gli ha dato un ingaggio importante pur di strapparlo all’Arsenal.

Proprio dai Gunners potrebbe arrivare un rinforzo nell’organigramma dirigenziale rossonero. Secondo quanto sta trapelando in queste ore, l’innesto sarebbe Shad Forsythe. Si tratta dell’attuale Head of Performance del club londinese. È 45enne e di nazionalità americana e lavora all’Arsenal dal 2014. Nei dieci anni precedenti aveva lavorato per la nazionale della Germania.

Sui social network è circolata una foto di Forsythe a Casa Milan. Un’immagine che sarebbe stata pubblicata dalla moglie. L’arrivo dell’esperto americano potrebbe essere molto importante per lo staff rossonero. A Londra lui si occupa del miglioramento performance atletiche della squadra. Collabora con lo staff tecnico per supervisionare i programmi di fitness e riabilitazione dei giocatori. Potrebbe avere la medesima posizione di Head of Performance in caso di approdo in Italia, coordinando il lavoro dei preparatori atletici.

Spunta la foto di Shad Forsythe a #CasaMilan, pubblicata dalla moglie.

👇👇 Grazie a chi me l’ha segnalata💪 pic.twitter.com/qq7DVdbRKv — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) 29 maggio 2019

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it