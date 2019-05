Intervenuto ad un evento ‘DAZN’, Paolo Maldini ha spiegato la situazione inerente all’offerta ricevuta da Ivan Gazidis. L’amministratore delegato vuole l’ex capitano in un ruolo più centrale da direttore tecnico.

Più volte si è parlato di un arrivo di Luis Campos come responsabile dell’area tecnica. In realtà nella testa del sudafricano c’è sempre stata l’idea di accentrare Maldini e renderlo ancor più operativo. Sostanzialmente prenderebbe il posto di Leonardo. Una proposta molto interessante e soprattutto in linea con quanto sempre detto dallo stesso Paolo, che non ha mai voluto soltanto un ruolo di facciata.

L’ex capitano ha confermato i termini dell’offerta, però ha voluto precisare che c’è qualcosa che va ancora chiarito. Ecco le sue parole sulla questione: “La mia risposta arriverà a breve, entro la fine della settimana. Proposta allettante? Sì, ma bisogna vedere tutto, le cose vanno raccontate bene. I tifosi mi aspettano? Lo so, io sono qua“. Dopo nove anni lontano dal Milan, i tifosi hanno accolto con grande entusiasmo il suo ritorno. L’addio dopo una sola stagione creerebbe grande malumore fra la tifoseria, già scontenta per gli addii di Leonardo e Gennaro Gattuso. Tenere Maldini in società significa dare un minimo di continuità al progetto.

