News Milan: fra i profili valutati per il ruolo di direttore sportivo c’è Sven Mislintat.

In casa Milan è iniziata una nuova era. A portarla avanti sarà Ivan Gazidis, il quale oggi alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha spiegato nel dettagli qual è il suo progetto. Al centro c’è Paolo Maldini, a cui è stato offerto un ruolo da direttore tecnico.

L’ex capitano si è preso del tempo per decidere: comunicherà la sua scelta nei prossimi giorni. L’amministratore delegato rossonero lo considera l’uomo giusto per la scelta del tecnico e sarà affiancato da uno staff. Bisogna però trovare un’altra figura, cioè quella del direttore sportivo. Che aiuterà proprio Maldini nella scelta dei giocatori e non solo. Sono stati fatti tanti nomi in quest’ultimo periodo, fra cui anche quello di Luis Campos del Lille. Gazidis però ha detto no al suo arrivo perché vuole dare potere decisionale proprio all’ex capitano.

Igli Tare è un altro profilo che piace, ma è molto legato a Claudio Lotito ed è difficile che lasci la Lazio. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, è in corsa anche il nome di Sven Mislintat, attuale direttore sportivo dello Stoccarda ma con un passato all’Arsenal. Ha la grande fama di essere un vero e proprio talent scout ed è per questo che potrebbe sposare in pieno il progetto di Gazidis.

