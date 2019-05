NEWS MILAN – Impazza il toto-allenatore in casa Milan. Dopo l’addio di Gennaro Gattuso, unito a quello di Leonardo, tante cose stanno cambiando all’interno degli equilibri di via Aldo Rossi.

Ivan Gazidis sempre più uomo al comando, prima scelta ponderata della nuova proprietà Elliott, che a luglio ha scelto in fretta e furia Leonardo, ma ad ottobre ha chiuso per l’ex dirigente dell’Arsenal, poi subentrato ufficialmente a dicembre. Il manager sudafricano, amministratore delegato del Milan, sta ponendo le basi per il futuro del club. Insieme al ruolo di direttore sportivo, c’è da valutare anche il nome del futuro allenatore.

Milan, Simone Inzaghi prima scelta!

Tanti i nomi emersi sin qui, tra questi sono insistenti le voci su Simone Inzaghi. Secondo Sportmediaset sarebbe lui il principale favorito per sostituire Rino Gattuso. Prima però dovrà liberarsi del contratto con la Lazio, e questo dipenderà dalle valutazioni che faranno Claudio Lotito e Igli Tare. Proprio quest’ultimo è stato accostato ai rossoneri e chissà che non sia lui il d.s. scelto da Gazidis.

La scorsa settimana, Inzaghi e Lotito si sono incontrati in tre occasioni senza riuscire a trovare un accordo né su un possibile addio né su un prolungamento e adeguamento di contratto. Il Milan sarebbe pronto ad offrirgli un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione, la stessa cifra che aveva chiesto alla Lazio. Si attende una proposta concreta e ufficiale, che pare potrebbe presto arrivare. A quel punto Inzaghi dovrebbe liberarsi dalla Lazio.

Restano tanti dubbi circa la scelta dell’allenatore. Molti nomi emersi sin qui non convincono appieno, e c’è da capire se realmente Gazidis stia pensando solo a loro. Il nome più interessante resta quello di Maurizio Sarri, più accostato alla Juve che al Milan. Ma chissà dopo stasera, giorno della finale d’Europa League, cosa succederà. Si attendono novità anche sul fronte direttore sportivo, che forse dovrebbe essere scelto prima dell’allenatore.

Magari Gazidis sta attendendo prima la risposta di Maldini al quale è stato proposto il ruolo di direttore tecnico, poi i due si confronteranno sulla scelta del nuovo direttore sportivo ed infine i tre sceglieranno l’allenatore più idoneo per il Milan del prossimo futuro. Staremo a vedere quali saranno i passi da qui ai prossimi giorni.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

