CALCIOMERCATO MILAN – Nessun calciatore del Milan nel campionato 2018-2019 è riuscito a finire in doppia cifra per quanto riguarda i gol realizzati.

Ma di certo se avesse giocato l’intera stagione con la maglia rossonera, Krzysztof Piatek avrebbe probabilmente superato la soglia delle dieci marcature, visto che già nella prima parte con il Genoa aveva raggiunto medie realizzative di tutto rispetto. Non a caso il Milan ha voluto puntare ciecamente sul polacco spendendo ben 35 milioni di euro a gennaio scorso.

Calciomercato Milan, anche Piatek nella lista della spesa del Barça

Le ottime prestazioni ed i numeri eccellenti di Piatek nell’ultima stagione lo hanno fatto salire alla ribalta internazionale; non a caso dalla Spagna già si parla del centravanti classe ’95 come uno dei possibili obiettivi di mercato del Barcellona. Lo scrive il sito web del quotidiano Sport, che oggi ha riportato quella che dovrebbe essere la lista dei desideri per rinforzare l’attacco blaugrana in vista della prossima stagione.

Piatek sarebbe uno dei calciatori osservati dal Barça per acquistare un’alternativa di alto livello a Luis Suarez, centravanti un po’ a ribasso a livello di gol e prestazioni. Il polacco ex Genoa sarebbe in buona compagnia: i catalani infatti hanno visionato anche il tedesco Werner, il serbo Jovic, il francese Lacazette, l’ivoriano Pepé e anche l’ex obiettivo del Milan Aubameyang.

Una pista però che per il Barcellona appare più che complicata: il Milan infatti ha investito denaro e speranze nelle qualità di Piatek e non ha la minima intenzione di cederlo, visto che assieme a Paquetà, Donnarumma e Romagnoli rappresenta idealmente uno dei calciatori da cui ripartire sicuramente nella prossima stagione. Gli osservatori ‘blaugrana’ dovranno dunque spostare il proprio sguardo su un centravanti internazionale diverso e lontano dalle zone di Milanello.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

