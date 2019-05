Come da programma, è rivoluzione anche in casa Inter. Con Antonio Conte pronto a subentrare, infatti, la società nerazzurra ha comunicato in mattinata l’uscita di Luciano Spalletti:

AC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it