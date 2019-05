MILAN NEWS – In queste ore si attende la decisione di Paolo Maldini, ex storico capitano del Milan che in un clima di rivoluzione completa potrebbe anche lasciare il suo club.

L’attuale responsabile dell’area sportiva rossonera in realtà non dovrebbe fare la ‘fine’ di Leonardo e Rino Gattuso, che hanno trovato l’accordo per rescindere i rispettivi contratti da d.t. e allenatore con la società. Il Milan vuole trattenere Maldini e forse anche affidargli un ruolo di maggiore rilevanza, come direttore dell’area tecnica e dunque anche più centrale rispetto a quello piuttosto marginale avuto nell’ultima stagione.

Secondo ciò che riporta oggi Sky Sport ci sarebbe un nodo importante ancora da sciogliere da parte di Maldini prima di prendere una decisione definitiva e ufficializzare se continuerà o meno a lavorare nel Milan. Pare che l’attuale dirigente rossonero voglia capire non tanto quale ruolo abbia in mente Ivan Gazidis per lui, bensì tutto balla sulla squadra dirigenziale che avrebbe al fianco.

Pare che Maldini abbia richiesto uno staff di 2-3 collaboratori che possano lavorare al suo fianco e sotto le sue direttive, oltre la possibilità di scegliere personalmente il responsabile del settore giovanile. Un impiego di massima responsabilità quello voluto dall’ex numero 3 del Milan, che dovrà probabilmente incontrare Gazidis prima di decretare definitivamente il proprio futuro.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

