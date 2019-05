NEWS MILAN – Anche Gianluigi Donnarumma saluta Gennaro Gattuso. Poco fa, via Instagram, il portiere rossonero ha postato il seguente messaggio: “Grazie mister. Uomo vero, leale e diretto. E’ stato un privilegio. Ti abbraccio come hai ftto tu tante volte con me. In bocca al lupo”.

L’estremo difensore del Diavolo, del resto, deve molto al tecnico calabrese. Subentrato a Vincenzo Montella nel pieno di un disastro tecnico ed economico, con tanto di caos in merito al rinnovo contrattuale di Gigio e Mino Raiola in rottura con la vecchia società, Gattuso ha avuto un ruolo chiave nel rilancio del portierone classe 1999. Gli ha dato fiducia, serenità e l’ha difeso a spada tratta quando inizialmente ha commesso qualche errore di troppo, spesso anche pesanti e determinanti tipo in Supercoppa. E se oggi il fuoriclasse di Castellammare è tornato ai suoi livelli, potendo contare sulla rivalutazione del suo cartellino e sugli interessi del Paris Saint-Germain o Manchester United, molto lo deve all’oramai ex tecnico milanista.

Mister che tuttavia potrebbe ritrovarsi da avversario nel prossimo campionato. Nel pieno del valzer di panchine, spuntano infatti le ipotesi Sampdoria e Fiorentina per lui: il club blucerchiato potrebbe colmare così il vuoto che lascerebbe Marco Giampaolo, magari proprio per accasarsi al Milan – chissà -, mentre la Fiorentina, col cambio di proprietà, anche potrebbe salutare definitivamente Vincenzo Montella.

