CALCIOMERCATO MILAN – In casa Atalanta c’è ancora tantissima euforia a dir poco giustificata, visto che i bergamaschi hanno ottenuto da pochi giorni la loro prima e storica qualificazione alla Champions League.

La banda Gasperini è addirittura stata in grado di chiudere la stagione con un terzo posto assolutamente meritato, che testimonia sia la positività del progetto tecnico pluriennale, sia la crescita di moltissimi calciatori e giovani talenti che hanno fatto parte della rosa orobica nelle ultime stagioni.

Calciomercato Milan, Cutrone sul taccuino dell’Atalanta

Uno dei calciatori che hanno fatto meglio con la maglia dell’Atalanta nell’ultima stagione è sicuramente Duvan Zapata. Il centravanti colombiano, giunto la scorsa estate dalla Sampdoria, ha chiuso il torneo con 23 reti all’attivo e tantissime prestazioni sopra la media, che hanno aiutato i bergamaschi a raggiungere il terzo posto finale in classifica.

Non è da escludere un assalto delle big italiane ed estere per Zapata, visto che si è dimostrato attaccante completo, maturo e con un grande senso del gol. In caso di addio, secondo quanto riporta il sito web Tuttoatalanta.com, la società della famiglia Percassi starebbe pensando a sostituirlo con un profilo italiano, un giovane attaccante di cui si parla benissimo da tempo.

Si tratta di Patrick Cutrone, gioiello del Milan classe ’98 che però nell’ultima annata ha svolto solo il ruolo di attaccante di scorta alle spalle prima di Higuain e poi di Piatek. Il ragazzo nativo di Como viene valutato dal Milan intorno ai 25 milioni di euro e l’Atalanta sarebbe pronta a mettere sul piatto una proposta di prestito oneroso con diritto (o obbligo) di riscatto intorno alla suddetta cifra.

Difficile che il Milan lasci partire uno dei talenti migliori fuoriusciti dal suo vivaio, per di più verso una rivale per la zona Champions League, ma visti i chiari di luna socio-finanziari recenti non si può ancora mettere la mano sul fuoco riguardo alla permanenza di Cutrone.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

