CALCIOMERCATO MILAN – Nei mesi scorsi il nome di Riccardo Orsolini, giovane ala italiana del Bologna, è stato accostato spesso ad alcuni importanti club nostrani.

Uno di questi è sicuramente il Milan, che è stato rapito dalle qualità tecniche di questo classe ’97, cresciuto nella sua Ascoli e poi passato successivamente alla Juventus, società che ha deciso in seguito di girarlo in prestito al Bologna dove nell’ultima stagione ha dimostrato di poter essere un talento affidabile e ricco di qualità tecnico-atletiche.

Calciomercato Milan, Orsolini pista difficile per l’attacco

Si è parlato di Orsolini come eventuale sostituto ideale di Jesus Suso, qualora lo spagnolo fosse intenzionato a partire, anche per le caratteristiche idonee al nuovo progetto tecnico rossonero: età ancora verdissima, rapidità e giocate sopra la media. Il problema è rappresentato però dal vortice contrattuale di Orsolini, che come detto è in prestito al Bologna dalla Juve e che prima di prendere decisioni sul suo futuro dovrà capire se verrà riscattato dagli emiliani o meno.

Lo stesso ex Ascoli si è espresso così oggi, a Formello durante il ritiro della Nazionale Under-21: “Io sono qui, ci sono molte voci, ma non ho ancora firmato nulla. C’era una certa apertura da parte mia e del Bologna in quel senso. Sarei contentissimo di rimanere in una città bellissima dove mi sono trovato benissimo con gente calorosa…”.

Il desiderio di Orsolini dunque sembrerebbe essere la permanenza in rossoblu, magari per maturare ulteriormente nel ruolo di titolare. Il Milan appare defilato per il momento ma l’estate di calciomercato non è ancora iniziata: è possibile che una chiamata da parte di una big possa fargli cambiare idea. Di certo per i rossoneri sarebbe più semplice trattare con il Bologna piuttosto che con i rivali della Juventus.

