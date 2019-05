Hachim Mastour è uno di quei ragazzi super esaltati da giovanissimi per il loro talento, ma che poi non riesce ad esplodere. Arrivato al Milan nel 2012, il fantasista italo-marocchino classe 1999 non è riuscito ad imporsi né nelle formazioni giovanili rossonere e neppure nelle successive esperienze in prestito.

Stagione 2015/2016 anonima al Malaga, poi il trasferimento in Olanda dove tanti prospetti solitamente riescono ad emergere. Lui no, nel PEC Zwolle non riesce a guadagnarsi sufficiente spazio e successivamente è tornato al Milan. In rossonero un’annata buttata, dato che non ha visto il campo. Poi la scadenza del contratto e il trasferimento in Grecia al Lamia, avventura interrotta a marzo 2019 con la rescissione del contratto dopo sole 6 presenze. Da un po’ si allena con il Parma Primavera, col quale mercoledì ha segnato uno spettacolare gol su punizione in una partita amichevole contro la Top 11 Juniores Torneo Emilia. È stato lo stesso Mastour a pubblicare su Instagram il video della sua rete.

Visualizza questo post su Instagram My goal in the friendly game about yesterday! ⚽️✨ Un post condiviso da Hachim Mastour (@fantasyhachi) in data: 31 Mag 2019 alle ore 9:32 PDT

