MILAN NEWS – La rivoluzione in casa Milan apportata dall’amministratore delegato Ivan Gazidis riguarda diversi ambiti del club rossonero.

Tra questi anche la guida tecnica del Milan Femminile, la squadra delle ragazze rossonere che hanno appena concluso il loro primo campionato di Serie A con un prestigioso quanto meritato terzo posto, alle spalle di Juventus e Florentia.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Nonostante l’onorevole piazzamento e campionato, il Milan cambierà guida tecnica: da qualche settimana coach Carolina Morace ha annunciato di aver risolto il proprio contratto con il club, presumibilmente per vedute divergenti con la dirigenza attuale. Servirà dunque un nuovo tecnico per quanto riguarda la sezione femminile e secondo quanto riportato da La Repubblica il Milan pare aver individuato un possibile sostituto.

Si tratta dell’ex attaccante Maurizio Ganz, bomber campione d’Italia con il Milan nel 1998-99 e di recente avvicinatosi molto al mondo del calcio femminile. Due giorni fa è stato avvistato in tribuna in un’amichevole della Nazionale azzurra in vista del Mondiale di categoria, forse indizio in più riguardo ai contatti con il Milan per diventare il tecnico della squadra in ‘rosa’. Un cambio totale di strategia, visto che si passerebbe da un coach navigato come la Morace ad un esordiente come Ganz.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it