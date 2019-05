MILAN NEWS – Tutto da scrivere il futuro di Gennaro Gattuso, che non è riuscito nel suo intento primario: riportare il Milan in Champions League dopo anni di assenza.

Il tecnico calabrese per questo motivo ha interrotto la propria avventura in rossonero chiudendo anzitempo prima della fine del suo contratto. Un addio doloroso che rivoluzionerà anche il suo percorso da allenatore, visto che Gattuso è ora libero da vincoli e può accordarsi già in queste ore con qualsiasi club che lo voglia.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Negli ultimi giorni si è parlato di ben tre squadre italiane sulle tracce di Gattuso: Roma, Lazio e anche Sampdoria avrebbero inserito il nome del mister calabrese nella lista dei papabili per la propria panchina della prossima stagione. Ma c’è anche un’altra pretendente a caccia di Gattuso: si tratta della Fiorentina che secondo le ultimissime de Il Messaggero starebbe pensando ad un cambio in panchina.

Nonostante Vincenzo Montella sia arrivato in corsa con la promessa di iniziare seriamente il progetto viola dalla prossima stagione, il neo patron Rocco Commisso (ormai vicinissimo ad acquisire il club) vorrebbe Gattuso come prossimo allenatore della sua Fiorentina. Il manager italo-americano condivide con Rino le origini calabresi e stima moltissimo l’ex Milan, tanto da essere pronto a proporgli il ruolo da primo allenatore sacrificando il contratto in essere con Montella.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it