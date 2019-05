MILAN NEWS – In pole position restano Marco Giampaolo e Simone Inzaghi, ma sullo sfondo – rivela Tuttosport -, in attesa di definire il nuovo direttore tecnico, ci sono anche tre idee tutte portoghesi per la panchina rossonera.

Priorità alla soluzione italiana, soprattutto perché l’Ad Ivan Gazidis ha puntato forte su Paolo Maldini. E l’attuale direttore sviluppo strategico area sport, forse prossimo Dt, ritiene inderogabile la pista italiana, o di un allenatore che comunque già conosce il nostro campionato: già avrà i suoi non pochi problemi, dati gli investimenti a limite, se poi deve pure impiegare del tempo per capire il campionato italiano, la crisi potrebbe essere irreversibile.

Ma c’è da considerare anche il caso in cui arrivasse un rifiuto da parte dell’ex storico capitano. E in tal caso – riferisce il quotidiano – Gazidis sarebbe pronto a gettarsi sul mercato estero, con tre nomi già nel mirino: Sérgio Conceição del Porto, Paulo Fonseca dello Shakthar Donetsk e ora si è aggiunto anche Nuno Espirito Santo. Nel caso in cui l’Ad decidesse infatti di affidarsi sempre più alla scuderia di Jorge Mendes per il mercato, ecco che l’attuale tecnico del Wolwerhampton sarebbe un personaggio ideale. Nulla di sicuro, tuttavia, al momento ma la verità è in arrivo: lunedì o al massimo martedì prossimo – rivela Ts – il Milan vuole annunciare gli eredi di Gennaro Gattuso e Leonardo.

Redazione MilanLive.it

